Легендарная драмеди Сидни Поллака с Дастином Хоффманом в роли неудачливого актера, которому улыбнулась фортуна, когда он выдал себя за актрису. Перфекционист Майкл Дорси – настоящая заноза для режиссеров, поэтому с ним никто не хочет работать. Актер два года сидит без предложений, подрабатывает официантом и снимает квартиру на пару с драматургом, который никак не может найти финансирование для авторской постановки. Как вдруг Дорси узнает о пробах в медицинскую теледраму и решает пройти кастинг. Но есть нюанс – в сериал требуется актриса на роль администраторши клиники и, чтобы ее получить, Майклу придется представиться женщиной. Как эта авантюра изменит жизнь артиста, будет особенно интересно наблюдать, если смотреть «Тутси» (1982) онлайн в сервисе Wink.

