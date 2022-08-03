Тутси (фильм, 1982) смотреть онлайн
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О фильме
Легендарная драмеди Сидни Поллака с Дастином Хоффманом в роли неудачливого актера, которому улыбнулась фортуна, когда он выдал себя за актрису. Перфекционист Майкл Дорси – настоящая заноза для режиссеров, поэтому с ним никто не хочет работать. Актер два года сидит без предложений, подрабатывает официантом и снимает квартиру на пару с драматургом, который никак не может найти финансирование для авторской постановки. Как вдруг Дорси узнает о пробах в медицинскую теледраму и решает пройти кастинг. Но есть нюанс – в сериал требуется актриса на роль администраторши клиники и, чтобы ее получить, Майклу придется представиться женщиной. Как эта авантюра изменит жизнь артиста, будет особенно интересно наблюдать, если смотреть «Тутси» (1982) онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Сидни
Поллак
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актриса
Тери
Гарр
- ДКАктёр
Дэбни
Коулмен
- Актёр
Чарльз
Дёрнинг
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актёр
Сидни
Поллак
- ДГАктёр
Джордж
Гейнс
- Актриса
Джина
Дэвис
- ДБАктриса
Дорис
Белак
- МШСценарист
Мюррэй
Шисгал
- Сценарист
Барри
Левинсон
- РГСценарист
Роберт
Гарленд
- РКСценарист
Роберт
Кауфман
- Продюсер
Сидни
Поллак
- ДРПродюсер
Дик
Ричардс
- ЧЭПродюсер
Чарльз
Эванс
- РЛПродюсер
Рональд
Л. Швари
- СЗАктёр дубляжа
Станислав
Захаров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актриса дубляжа
Марина
Дюжева
- РМХудожница
Рут
Морли
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- ОРОператор
Оуэн
Ройзман
- ДГКомпозитор
Дэйв
Грусин