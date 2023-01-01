Биография

Тери Гарр – актриса, родилась 11 декабря 1947 года. Широкую известность и номинации на престижные награды ей принесла роль в фильме «Тутси». Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинолент и более 90 телевизионных проектов. Проучившись в Калифорнийском университете, Тери Гарр снялась в своем первом фильме. Начинающую актрису заметил хореограф Дэвид Уинтерс и пригласил в свой проект, музыкальную мелодраму «Да здравствует Лас-Вегас!». В том же году вышли еще несколько музыкальных фильмов Тери Гарр, среди которых «Целующиеся кузены», «Рабочий по найму» и др. Главную роль в этих кинокартинах сыграл Элвис Пресли. Режиссер Ф. Коппола снял актрису в нескольких своих кинолентах: психологическом детективе «Разговор», музыкальной ленте «От всего сердца». Гарр в основном доставались роли второго плана и эпизоды. Признание и успех принесла Тери Гарр роль в комедии «Тутси». Партнером по съемочной площадке стал Дастин Хоффман. За роль второго плана Гарр была номинирована на «Оскар» и премию BAFTA. Тери Гарр снялась в нескольких популярных сериалах, среди которых «Друзья» (актриса сыграла мать одной из главных героинь Фиби), «Скорая помощь», «Сабрина – маленькая ведьма», «Закон и порядок» и др., участвовала в телевизионных шоу и играх. Гарр была замужем за актером Д. О’Нилом. В браке родилась дочь, Молли, которая пошла по стопам родителей.