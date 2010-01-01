Турист (фильм, 2010) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Джонни Депп и Анджелина Джоли на фоне роскошных видов Венеции в романтическом триллере с неожиданным финалом.
Во время своего путешествия по Италии американец Фрэнк знакомится в поезде с очаровательной женщиной по имени Элиза. Он не подозревает, что она является любовниц�ей известного мошенника Александра Пирса, скрывающегося от британской полиции и опасного гангстера Шона. Никто не знает, как выглядит разыскиваемый преступник, поэтому инспектор полиции Джон устанавливает слежку за Элизой и Фрэнком. Пара оказывается в Венеции, где разворачивается международная спецоперация по поимке Пирса. Между тем Шон и его банда головорезов приезжают в город на воде с надеждой найти афериста.
Хотите узнать, удастся ли полицейскому и мафиози поймать неуловимого преступника? Тогда оставайтесь на Wink и включайте фильм «Турист» 2010, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
Турист смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ФХРежиссёр
Флориан
Хенкель фон Доннерсмарк
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Анджелина
Джоли
- Актёр
Пол
Беттани
- ТДАктёр
Тимоти
Далтон
- СБАктёр
Стивен
Беркофф
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- КДАктёр
Кристиан
Де Сика
- Актёр
Алессио
Бони
- ДПАктёр
Даниэле
Печчи
- ДГАктёр
Джованни
Гвиделли
- ФХСценарист
Флориан
Хенкель фон Доннерсмарк
- Сценарист
Кристофер
Маккуорри
- ДФСценарист
Джулиан
Феллоуз
- Сценарист
Жером
Салль
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ДСОператор
Джон
Сил
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард