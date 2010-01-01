Турист (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Джонни Депп и Анджелина Джоли на фоне роскошных видов Венеции в романтическом триллере с неожиданным финалом.



Во время своего путешествия по Италии американец Фрэнк знакомится в поезде с очаровательной женщиной по имени Элиза. Он не подозревает, что она является любовниц�ей известного мошенника Александра Пирса, скрывающегося от британской полиции и опасного гангстера Шона. Никто не знает, как выглядит разыскиваемый преступник, поэтому инспектор полиции Джон устанавливает слежку за Элизой и Фрэнком. Пара оказывается в Венеции, где разворачивается международная спецоперация по поимке Пирса. Между тем Шон и его банда головорезов приезжают в город на воде с надеждой найти афериста.



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