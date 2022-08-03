Его не смущает, что живет он в мире, где не принято спешить. Не случайно же его зовут Турбо! Наш герой отчаянно хочет сменить медленный темп жизни на быстрый, несмотря на возражения его чрезвычайно осторожного старшего брата. И вот однажды судьба дает герою мультфильма «Турбо» такой шанс.

