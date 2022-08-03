Турбо
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Турбо

Турбо (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.22013, Turbo
Мультфильм, Спортивный91 мин6+

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О фильме

Его не смущает, что живет он в мире, где не принято спешить. Не случайно же его зовут Турбо! Наш герой отчаянно хочет сменить медленный темп жизни на быстрый, несмотря на возражения его чрезвычайно осторожного старшего брата. И вот однажды судьба дает герою мультфильма «Турбо» такой шанс.

Страна
США, Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Приключения
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Турбо»