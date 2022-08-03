Турбо (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.22013, Turbo
Мультфильм, Спортивный91 мин6+
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О фильме
Его не смущает, что живет он в мире, где не принято спешить. Не случайно же его зовут Турбо! Наш герой отчаянно хочет сменить медленный темп жизни на быстрый, несмотря на возражения его чрезвычайно осторожного старшего брата. И вот однажды судьба дает герою мультфильма «Турбо» такой шанс.
СтранаСША, Индия
ЖанрКомедия, Семейный, Спортивный, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэвид
Сорен
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Пол
Джаматти
- Актёр
Майкл
Пенья
- Актёр
Снуп
Догг
- Актриса
Майя
Рудольф
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актёр
Луис
Гусман
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Бен
Шварц
- ДЛСценарист
Даррен
Лемке
- РССценарист
Роберт
Сигел
- ДССценарист
Дэвид
Сорен
- ЛСПродюсер
Лиза
Стюарт
- ШМПродюсер
Шон
Маллен
- ССПродюсер
Сьюзэн
Слэгли Роджерс
- Актёр дубляжа
Тимур
Родригез
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хомик
- ЮМАктриса дубляжа
Юлия
Морозова
- ДРМонтажёр
Джеймс
Райан
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман