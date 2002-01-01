Цена страха (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Президент России Зоркин умирает от инфаркта, и его пост занимает Александр Немеров, личность которого вызывает беспокойство у американских властей. Они отправляют в Россию директора ЦРУ и талантливого аналитика Джека Райана, которые должны проверить, не замышляют ли русские ядерную войну.



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