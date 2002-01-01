Цена страха
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Цена страха

Цена страха (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.32002, The Sum of All Fears
Боевики, Триллеры118 мин18+

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Сюжет

Президент России Зоркин умирает от инфаркта, и его пост занимает Александр Немеров, личность которого вызывает беспокойство у американских властей. Они отправляют в Россию директора ЦРУ и талантливого аналитика Джека Райана, которые должны проверить, не замышляют ли русские ядерную войну.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цена страха»

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