Цена страха (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.32002, The Sum of All Fears
Боевики, Триллеры118 мин18+
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Сюжет
Президент России Зоркин умирает от инфаркта, и его пост занимает Александр Немеров, личность которого вызывает беспокойство у американских властей. Они отправляют в Россию директора ЦРУ и талантливого аналитика Джека Райана, которые должны проверить, не замышляют ли русские ядерную войну.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссё�р
Фил
Олден Робинсон
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Морган
Фриман
- Актриса
Бриджет
Мойнэхэн
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Киран
Хайндс
- Актёр
Лив
Шрайбер
- МБАктёр
Майкл
Бирн
- Актёр
Колм
Фиор
- АБАктёр
Алан
Бейтс
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- ПАСценарист
Пол
Аттанасио
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ТКСценарист
Том
Клэнси
- МНПродюсер
Мэйс
Нойфельд
- ТКПродюсер
Том
Клэнси
- СЛПродюсер
Стрэттон
Леопольд
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- МЛХудожница
Мишель
Лалиберт
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- КПХудожник
Клод
Паре
- СКХудожница
Синди
Карр
- ЛДХудожник
Луис
Дандонно
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит