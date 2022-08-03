Целуя девушек
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Целуя девушек

Целуя девушек (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.71997, Kiss the Girls
Триллер, Драма110 мин18+

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О фильме

Похищено восемь молодых красивых и талантливых женщин. Все они могут погибнуть, если полицейский Алекс Кросс и свидетельница Кейт Мактайернан не смогут обнаружить логово неуловимого маньяка, который называет себя Казанова.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Целуя девушек»