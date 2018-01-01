Wink
Царская охота
Актёры и съёмочная группа фильма «Царская охота»

Режиссёры

Виталий Мельников

Режиссёр

Актёры

Николай Ерёменко мл.

АктёрАлексей Орлов
Светлана Крючкова

АктрисаЕкатерина Вторая
Анна Самохина

АктрисаЕлизавета
Михаил Кононов

АктёрКустов
Олег Табаков

АктёрГолицын
Александр Голобородько

АктёрГригорий Орлов
Анатолий Шведерский

АктёрПанин
Александр Романцов

АктёрШешковский
Баадур Цуладзе

АктёрЛомбарди
Светлана Смирнова

АктрисаДашкова
Альдона Досен

АктрисаФранциска
Борис Клюев

АктёрГрейг
Владимир Еремин

АктёрДе Рибас
Виктор Павлов

АктёрФерапонт
Борис Чинкин

АктёрЧерномский

Сценаристы

Леонид Зорин

Сценарист

Художники

Белла Маневич-Каплан

Художница
Лариса Конникова

Художница

Монтажёры

Зинаида Шейнеман

Монтажёр

Операторы

Юрий Векслер

Оператор

Композиторы

Эдисон Денисов

Композитор