Трудности перевода (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, Lost in Translation
Драмы, Мелодрамы97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля… Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое американцев: телевизионный актер Боб Харрис и симпатичная молодая женщина Шарлотта. Познакомившись, они пускаются вместе в путешествие по японской столице...
Трудности перевода смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СКРежиссёр
София
Коппола
- Актёр
Билл
Мюррей
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Джованни
Рибизи
- Актриса
Анна
Фэрис
- АТАктриса
Акико
Такэсита
- КМАктёр
Кадзуёси
Минамимагоэ
- КСАктёр
Кадзуко
Сибата
- ТАктёр
Такэ
- РБАктёр
Рюитиро
Баба
- АЯАктёр
Акира
Ямагути
- СКСценарист
София
Коппола
- СКПродюсер
София
Коппола
- Продюсер
Росс
Кац
- Продюсер
Фрэнсис
Форд Коппола
- МГПродюсер
Митч
Глейзер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гребенкина
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- КБХудожник
К.К.
Баррет
- ЭРХудожница
Энн
Росс
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ЛЭОператор
Лэнс
Экорд
- КШКомпозитор
Кевин
Шилдс