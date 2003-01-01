Трудности перевода (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля… Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое американцев: телевизионный актер Боб Харрис и симпатичная молодая женщина Шарлотта. Познакомившись, они пускаются вместе в путешествие по японской столице...



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