Трудности перевода
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Трудности перевода

Трудности перевода (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Lost in Translation
Драмы, Мелодрамы97 мин18+

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Сюжет

Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля… Здесь, спасаясь от бессонницы, встречаются двое американцев: телевизионный актер Боб Харрис и симпатичная молодая женщина Шарлотта. Познакомившись, они пускаются вместе в путешествие по японской столице...

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Информация

Страна
США, Япония
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трудности перевода»

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