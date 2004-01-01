Троя (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

1193 год до нашей эры. Парис похищает жену Менелая — царя Спарты. За честь правителя вступается его брат —царь Агамемнон. Он желает покорить свободолюбивую Трою и уже собрал армию во главе с Ахиллесом. Теперь город бесконечно долго находится в кровавой осаде, ведь два мира воют за власть и честь, а тысячи людей готовы умереть за славу.



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