Троя (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.52004, Troy
Боевики, Исторические156 мин18+
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Сюжет
1193 год до нашей эры. Парис похищает жену Менелая — царя Спарты. За честь правителя вступается его брат —царь Агамемнон. Он желает покорить свободолюбивую Трою и уже собрал армию во главе с Ахиллесом. Теперь город бесконечно долго находится в кровавой осаде, ведь два мира воют за власть и честь, а тысячи людей готовы умереть за славу.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Вольфганг
Петерсен
- Актёр
Брэд
Питт
- Актёр
Эрик
Бана
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актриса
Дайан
Крюгер
- Актёр
Брендан
Глисон
- Актёр
Шон
Бин
- ДКАктриса
Джули
Кристи
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- Актриса
Роуз
Бирн
- ДБСценарист
Дэвид
Бениофф
- ГСценарист
Гомер
- БХПродюсер
Барбара
Хубер
- Продюсер
Вольфганг
Петерсен
- ДРПродюсер
Диана
Рэтбан
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- ЭНХудожник
Энди
Николсон
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- ЛТХудожник
Лесли
Томкинс
- БРХудожник
Боб
Рингвуд
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- ПЯХудожник
Питер
Янг
- ПХМонтажёр
Питер
Хонесс
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер