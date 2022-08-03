Тролли. Мировой тур (фильм, 2020) смотреть онлайн

Тролли. Мировой тур
Тролли. Мировой тур
8.82020, Trolls World Tour
Мультфильм, Мюзикл87 мин6+

О фильме

Королева поп-троллей Розочка узнает от отца, что в мире есть тролли, которые играют совсем другую музыку. Одна из них, королева Рокс задумала подчинить всех сородичей своему вкусу и добиться господства хард-рока. Розочка, Цветан и команда сделают всe возможное, чтобы этого не допустить.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

