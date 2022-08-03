Тролли. Мировой тур (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.82020, Trolls World Tour
Мультфильм, Мюзикл87 мин6+
Королева поп-троллей Розочка узнает от отца, что в мире есть тролли, которые играют совсем другую музыку. Одна из них, королева Рокс задумала подчинить всех сородичей своему вкусу и добиться господства хард-рока. Розочка, Цветан и команда сделают всe возможное, чтобы этого не допустить.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Уолт
Дорн
- ДПРежиссёр
Дэвид
П. Смит
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Рэйчел
Блум
- Актёр
Джеймс
Корден
- Актёр
Рон
Фанчес
- Актриса
Келли
Кларксон
- АПАктёр
Андерсон
Паак
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- ДКАктёр
Джордж
Клинтон
- Актриса
Мэри
Джей Блайдж
- МФСценарист
Майя
Форбс
- УВСценарист
Уоллес
Володарски
- ЭТСценарист
Элизабет
Типпет
- ККПродюсер
Келли
Куни
- Продюсер
Джина
Шэй
- Актёр дубляжа
Дима
Билан
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дайнеко
- Актриса дубляжа
Полина
Гагарина
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДЯАктёр дубляжа
Денис
Ясик
- НФМонтажёр
Ник
Флетчер
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро