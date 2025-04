Биография

Джина Шэй — американский продюсер и сценарист. Была номинирована на премию Visual Effects Society Award for Outstanding Visual Effects in an Animated Feature. Родилась в Нью-Йорке. Джина — продюсер студии DreamWorks Animation, создающей полнометражные анимационные проекты. Начинала Шэй в качестве ассистента режиссера. Также работала менеджером и координатором по производству анимации, конструировала кукол, написала сценарий. Шэй была замужем за известным аниматором Ральфом Бакши, а их сын озвучил персонажа мультфильма производства DreamWorks. Джина Шэй продюсировала мультфильмы «Великое путешествие Пуха: В поисках Кристофера Робина», «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный», «Шрэк навсегда», «Кот в сапогах: Три чертенка», «Тролли». Также она написала сценарий к мультсериалу «Тролли. Праздник продолжается!».