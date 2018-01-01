Wink
Фильмы
Три богатыря. На дальних берегах 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря. На дальних берегах 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три богатыря. На дальних берегах 3D»

Режиссёры

Константин Феоктистов

Константин Феоктистов

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Быковский-Ромашов

Дмитрий Быковский-Ромашов

АктёрИлья Муромец
Валерий Соловьев

Валерий Соловьев

АктёрДобрыня Никитич
Олег Куликович

Олег Куликович

АктёрАлеша Попович / Змей Горыныч
Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрКнязь Киевский
Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

Актёрконь Юлий
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

АктёрКолыван
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

АктрисаБаба Яга
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

АктрисаАлёнушка
Елена Шульман

Елена Шульман

АктрисаНастасья
Лия Медведева

Лия Медведева

АктрисаЛюбава

Сценаристы

Александр Боярский

Александр Боярский

Сценарист
Слава Сэ

Слава Сэ

Сценарист

Продюсеры

Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер
Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Сергей Глезин

Сергей Глезин

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Монтажёр

Операторы

Татьяна Присяч

Татьяна Присяч

Оператор

Композиторы

Михаил Чертищев

Михаил Чертищев

Композитор