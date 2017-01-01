Три билборда на границе Эббинга, Миссури (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В тихом американском городке на границе штата Миссури изнасилована и зверски убита юная Анжела. Спустя семь месяцев убийцы девушки не найдены, и ее безутешная мать грешит на бездействие полиции. Она арендует на въезде в город три билборда, где размещает свои обвинения в адрес шерифа.



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