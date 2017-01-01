Три билборда на границе Эббинга, Миссури
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Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Драмы, Криминал110 мин18+

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Сюжет

В тихом американском городке на границе штата Миссури изнасилована и зверски убита юная Анжела. Спустя семь месяцев убийцы девушки не найдены, и ее безутешная мать грешит на бездействие полиции. Она арендует на въезде в город три билборда, где размещает свои обвинения в адрес шерифа.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

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