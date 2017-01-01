Три билборда на границе Эббинга, Миссури (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.42017, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Драмы, Криминал110 мин18+
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Сюжет
В тихом американском городке на границе штата Миссури изнасилована и зверски убита юная Анжела. Спустя семь месяцев убийцы девушки не найдены, и ее безутешная мать грешит на бездействие полиции. Она арендует на въезде в город три билборда, где размещает свои обвинения в адрес шерифа.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ММРежиссёр
Мартин
Макдона
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Лукас
Хеджес
- Актёр
Калеб
Лэндри Джонс
- Актриса
Эбби
Корниш
- Актёр
Питер
Динклэйдж
- Актёр
Джон
Хоукс
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Кларк
Питерс
- ММСценарист
Мартин
Макдона
- ММПродюсер
Мартин
Макдона
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- ГБПродюсер
Грэм
Бродбент
- ПЧПродюсер
Питер
Чернин
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвос�тиков
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- БДОператор
Бен
Дэвис
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл