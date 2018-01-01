Wink
Фильмы
Третий лишний
Актёры и съёмочная группа фильма «Третий лишний»

Актёры и съёмочная группа фильма «Третий лишний»

Режиссёры

Сет Макфарлейн

Seth MacFarlane
Режиссёр

Актёры

Марк Уолберг

Mark Wahlberg
АктёрJohn Bennett
Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаLori Collins
Сет Макфарлейн

Seth MacFarlane
АктёрTed
Джоэл Макхэйл

Joel McHale
АктёрRex
Джованни Рибизи

Giovanni Ribisi
АктёрDonny
Патрик Варбертон

Patrick Warburton
АктёрGuy
Мэтт Уолш

Matt Walsh
АктёрThomas
Билл Смитрович

Bill Smitrovich
АктёрFrank
Аэдин Минкс

Aedin Mincks
АктёрRobert
Сэм Дж. Джонс

Sam J. Jones
АктёрSam Jones (в титрах: Sam Jones)

Сценаристы

Алек Салкин

Alec Sulkin
Сценарист
Уэллесли Уайлд

Wellesley Wild
Сценарист
Сет Макфарлейн

Seth MacFarlane
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Кларк

Jason Clark
Продюсер
Джон Джейкобс

John Jacobs
Продюсер
Сет Макфарлейн

Seth MacFarlane
Продюсер
Скотт Стубер

Scott Stuber
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа
Константин Карасик

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Дебра МакГуайр

Debra McGuire
Художница
Кира Фридман Курчио

Kyra Friedman Curcio
Художница

Монтажёры

Джефф Фриман

Jeff Freeman
Монтажёр

Операторы

Майкл Баррет

Michael Barrett
Оператор

Композиторы

Уолтер Мерфи

Walter Murphy
Композитор