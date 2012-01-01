Фильм Третий лишний (2012)
Плюшевый медведь борется за внимание лучшего друга. Яркий дуэт Милы Кунис и Марка Уолберга в безбашенной комедии от создателя «Гриффинов».
Будучи ребенком, Джон мечтал о друге, который всегда будет рядом. Хотел смеяться с ними над одними шутками, делить на двоих любимые игры и вместе справляться со страхами. Однажды фантазия Джона сбывается: с ним заговорил Тед, его мягкая игрушка-медвежонок. Тед становится лучшим другом для мальчика и разделяет с ним все его интересы до тех пор, пока Джон, будучи уже взрослым мужчиной, не влюбляется в Лори. Тед считает, что в их отношениях женщина неизменно будет третьим лишним, и готов бороться до последнего за время и внимание единственного друга.
«Третий лишний» — фильм, который выделяется на фоне других комедий провокационным стилем, сочетая абсурд и житейские проблемы. Отсылки к поп-культуре 80-х и сатира на современные реалии делают кино многослойным и запоминающимся.
- Режиссёр
Сет
Макфарлейн
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Мила
Кунис
- Актёр
Сет
Макфарлейн
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актёр
Джованни
Рибизи
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- Актёр
Мэтт
Уолш
- Актёр
Билл
Смитрович
- АМАктёр
Аэдин
Минкс
- СДАктёр
Сэм
Дж. Джонс
- АССценарист
Алек
Салкин
- УУСценарист
Уэллесли
Уайлд
- Сценарист
Сет
Макфарлейн
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- ДДПродюсер
Джон
Джейкобс
- Продюсер
Сет
Макфарлейн
- Продюсер
Скотт
Стубер
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- ДФМонтажёр
Джефф
Фриман
- МБОператор
Майкл
Баррет
- УМКомпозитор
Уолтер
Мерфи