Третий лишний

Фильм Третий лишний (2012)

9.22012, Ted
Комедия101 мин18+

Плюшевый медведь борется за внимание лучшего друга. Яркий дуэт Милы Кунис и Марка Уолберга в безбашенной комедии от создателя «Гриффинов».

Будучи ребенком, Джон мечтал о друге, который всегда будет рядом. Хотел смеяться с ними над одними шутками, делить на двоих любимые игры и вместе справляться со страхами. Однажды фантазия Джона сбывается: с ним заговорил Тед, его мягкая игрушка-медвежонок. Тед становится лучшим другом для мальчика и разделяет с ним все его интересы до тех пор, пока Джон, будучи уже взрослым мужчиной, не влюбляется в Лори. Тед считает, что в их отношениях женщина неизменно будет третьим лишним, и готов бороться до последнего за время и внимание единственного друга.

«Третий лишний» — фильм, который выделяется на фоне других комедий провокационным стилем, сочетая абсурд и житейские проблемы. Отсылки к поп-культуре 80-х и сатира на современные реалии делают кино многослойным и запоминающимся.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Третий лишний»