Фильм Третий лишний (2012)

Плюшевый медведь борется за внимание лучшего друга. Яркий дуэт Милы Кунис и Марка Уолберга в безбашенной комедии от создателя «Гриффинов».



Будучи ребенком, Джон мечтал о друге, который всегда будет рядом. Хотел смеяться с ними над одними шутками, делить на двоих любимые игры и вместе справляться со страхами. Однажды фантазия Джона сбывается: с ним заговорил Тед, его мягкая игрушка-медвежонок. Тед становится лучшим другом для мальчика и разделяет с ним все его интересы до тех пор, пока Джон, будучи уже взрослым мужчиной, не влюбляется в Лори. Тед считает, что в их отношениях женщина неизменно будет третьим лишним, и готов бороться до последнего за время и внимание единственного друга.



«Третий лишний» — фильм, который выделяется на фоне других комедий провокационным стилем, сочетая абсурд и житейские проблемы. Отсылки к поп-культуре 80-х и сатира на современные реалии делают кино многослойным и запоминающимся.

