Третий лишний (в переводе Гоблина)
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Третий лишний (в переводе Гоблина)

Третий лишний (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.62012, Ted
Комедии101 мин18+

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Сюжет

Превосходный режиссерский кинодебют создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна стал еще смелее и смешнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета говорящий плюшевый медведь, который пытается удержать своего владельца от женитьбы. Внимание: ненормативная лексика!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Третий лишний (в переводе Гоблина)»

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