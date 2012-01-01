Третий лишний (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Превосходный режиссерский кинодебют создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна стал еще смелее и смешнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета говорящий плюшевый медведь, который пытается удержать своего владельца от женитьбы. Внимание: ненормативная лексика!



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