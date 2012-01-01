Третий лишний (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.62012, Ted
Комедии101 мин18+
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Сюжет
Превосходный режиссерский кинодебют создателя «Гриффинов» Сета МакФарлейна стал еще смелее и смешнее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. В центре сюжета говорящий плюшевый медведь, который пытается удержать своего владельца от женитьбы. Внимание: ненормативная лексика!
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Сет
Макфарлейн
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Мила
Кунис
- Актёр
Сет
Макфарлейн
- ДМАктёр
Джоэл
Макхэйл
- Актёр
Джованни
Рибизи
- ПВАктёр
Патрик
Варбертон
- Актёр
Мэтт
Уолш
- Актёр
Билл
Смитрович
- АМАктёр
Аэдин
Минкс
- СДАктёр
Сэм
Дж. Джонс
- АССценарист
Алек
Салкин
- УУСценарист
Уэллесли
Уайлд
- Сценарист
Сет
Макфарлейн
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- ДДПродюсер
Джон
Джейкобс
- Продюсер
Сет
Макфарлейн
- Продюсер
Скотт
Стубер
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИБАктёр дубляжа
И�лья
Бледный
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- ДФМонтажёр
Джефф
Фриман
- МБОператор
Майкл
Баррет
- УМКомпозитор
Уолтер
Мерфи