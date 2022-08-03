Трансформеры: Последний рыцарь
Wink
Фильмы
Трансформеры: Последний рыцарь

Трансформеры: Последний рыцарь (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.12017, Transformers: The Last Knight
Фантастика, Приключения148 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь» — фильм, расширяющий мифологию автоботов и десептиконов включением неожиданных исторических отсылок. В пятой части высокобюджетной франшизы Майкла Бэя спастись удастся лишь одному из миров.

Скрывающийся от преследований Кейд Йегер объединяется с автоботом Бамблби, британским лордом Эдмундом Бертоном и оксфордским профессором Вивиан Уэмбли, чтобы раскрыть секрет нахождения трансформеров на Земле. Команда узнает о древнем артефакте, связанном с королем Артуром и Мерлином, который может серьезно изменить баланс сил. Тем временем Квинтесса, создательница трансформеров, стремится уничтожить Землю, чтобы возродить Кибертрон. Сумеют ли Кейд и его помощники остановить катастрофу, рискнув всем, что им дорого, в битве за будущее?

Прошлое Кибертрона переплетается с судьбой человечества в насыщенном зрелищными сценами боевике «Трансформеры: Последний рыцарь» 2017 года. Смелый ход Майкла Бэя, который превращает франшизу в эпическое полотно, переплетая инопланетные мифы с земными.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Последний рыцарь»