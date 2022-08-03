Трансформеры: Последний рыцарь (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик «Трансформеры: Последний рыцарь» — фильм, расширяющий мифологию автоботов и десептиконов включением неожиданных исторических отсылок. В пятой части высокобюджетной франшизы Майкла Бэя спастись удастся лишь одному из миров.
Скрывающийся от преследований Кейд Йегер объединяется с автоботом Бамблби, британским лордом Эдмундом Бертоном и оксфордским профессором Вивиан Уэмбли, чтобы раскрыть секрет нахождения трансформеров на Земле. Команда узнает о древнем артефакте, связанном с королем Артуром и Мерлином, который может серьезно изменить баланс сил. Тем временем Квинтесса, создательница трансформеров, стремится уничтожить Землю, чтобы возродить Кибертрон. Сумеют ли Кейд и его помощники остановить катастрофу, рискнув всем, что им дорого, в битве за будущее?
Прошлое Кибертрона переплетается с судьбой человечества в насыщенном зрелищными сценами боевике «Трансформеры: Последний рыцарь» 2017 года. Смелый ход Майкла Бэя, который превращает франшизу в эпическое полотно, переплетая инопланетные мифы с земными.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время148 мин / 02:28
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Бэй
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актриса
Лора
Хэддок
- Актёр
Сантьяго
Кабрера
- Актриса
Изабела
Мерсед
- ДКАктёр
Джеррод
Кармайкл
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ЛГАктёр
Лиам
Гэрриган
- ММАктёр
Мартин
МакКриди
- АМСценарист
Артур
Маркам
- МХСценарист
Мэтт
Холлоуэй
- КНСценарист
Кен
Нолан
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Йен
Брайс
- ТДПродюсер
Том
ДеСанто
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Полина
Кузьминская
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ТЧХудожник
Тодд
Чернявски
- БМХудожник
Бен
Манро
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ЛЛХудожница
Лиза
Ловас
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- АГМонтажёр
Адам
Герстл
- ДРМонтажёр
Джон
Рефуа
- ДСОператор
Джонатан
Села
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски