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Трансформеры 3: Темная сторона Луны 3D

Трансформеры 3: Темная сторона Луны 3D (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Transformers: Dark of the Moon 3D
Фантастика, Боевик148 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Очередной конфликт между автоботами и десептиконами разгорается по вине правительства США, долгие годы скрывавшего тайну первой высадки на Луне. Засекреченные факты всплывают наружу.

Страна
Великобритания, США, Камбоджа, Гонконг
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
148 мин / 02:28

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны 3D»