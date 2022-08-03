Тобол (фильм, 2019) смотреть онлайн

Зрелищное приключенческое кино в духе «Гардемаринов» перенесет зрителей в Сибирь начала XVIII века, где бушуют сражения с дикими джунгарами и кипят нешуточные страсти. В центре сюжета — молодой офицер Иван Демарин, который по заданию Петра I отправляется в пограничный Тобольск.

