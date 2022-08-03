Тобол (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Тобол
Исторический, Драма103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Зрелищное приключенческое кино в духе «Гардемаринов» перенесет зрителей в Сибирь начала XVIII века, где бушуют сражения с дикими джунгарами и кипят нешуточные страсти. В центре сюжета — молодой офицер Иван Демарин, который по заданию Петра I отправляется в пограничный Тобольск.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD, SD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- Актёр
Илья
Маланин
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Юлия
Макарова
- Актёр
Павел
Табаков
- ЕДАктёр
Еркебулан
Дайыров
- АПСценарист
Александр
Пермяков
- АИСценарист
Алексей
Иванов
- ОУПродюсер
Олег
Урушев
- ИУПродюсер
Иван
Урушев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Художник
Владимир
Никифоров
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- Оператор
Юрий
Коробейников
- АМКомпозитор
Александра
Магакян