Тихоокеанский рубеж (фильм, 2013) смотреть онлайн

Фантастический фильм «Тихоокеанский рубеж» — работа режиссера Гильермо дель Торо о том, как человечество отвечает на удар из другого измерения.



Несколько лет назад из разлома в Тихом океане начали выходить гигантские монстры кайдзю. Они обращали в руины города, убивали миллионы людей и очень быстро поставили человечество на грань уничтожения. В тот момент мировые державы объединились и построили егерей — огромных боевых роботов, управляемых сразу двумя пилотами через нейросвязь. Один из таких пилотов, Райли Беккет, потеряв брата в бою, ушел в тень. Но новая угроза вынуждает его вернуться в кабину егеря. Напарницей Райли становится стажерка Мако, у которой есть свои счеты к кайдзю.



Грандиозные битвы и зрелищные спецэффекты делают этот фильм настоящим киноблокбастером. Смотреть «Тихоокеанский рубеж» стоит, если вы соскучились по большим роботам и еще большему героизму.



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