Тихоокеанский рубеж (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Фантастический фильм «Тихоокеанский рубеж» — работа режиссера Гильермо дель Торо о том, как человечество отвечает на удар из другого измерения.
Несколько лет назад из разлома в Тихом океане начали выходить гигантские монстры кайдзю. Они обращали в руины города, убивали миллионы людей и очень быстро поставили человечество на грань уничтожения. В тот момент мировые державы объединились и построили егерей — огромных боевых роботов, управляемых сразу двумя пилотами через нейросвязь. Один из таких пилотов, Райли Беккет, потеряв брата в бою, ушел в тень. Но новая угроза вынуждает его вернуться в кабину егеря. Напарницей Райли становится стажерка Мако, у которой есть свои счеты к кайдзю.
Грандиозные битвы и зрелищные спецэффекты делают этот фильм настоящим киноблокбастером. Смотреть «Тихоокеанский рубеж» стоит, если вы соскучились по большим роботам и еще большему героизму.
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ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
- Режиссёр
Гильермо
дель Торо
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
Ринко
Кикути
- Актёр
Роберт
Казински
- Актёр
Макс
Мартини
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- БГАктёр
Берн
Горман
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актёр
Диего
Клаттенхофф
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- ТБСценарист
Трэвис
Бичем
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Каллум
Грин
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Алексей
Рязанцев
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЭРХудожница
Элинор
Роуз Гэлбрейт
- РЛХудожник
Ричард
Л. Джонсон
- КХХудожница
Кейт
Хоули
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- Композитор
Рамин
Джавади