Фильм «Терминатор» — эталонный научно-фантастический боевик, переопределивший каноны жанра. Проект Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в роли киборга-убийцы стал культурным феноменом, положив начало одной из самых успешных франшиз в истории кино.



Из постапокалиптического будущего в 1984 год прибывает киборг-терминатор с миссией уничтожить Сару Коннор — будущую мать лидера сопротивления машинам. На защиту женщины отправляется солдат Кайл Риз, единственный знающий о реальной угрозе. Завязывается смертельная игра в кошки-мышки, где технологическая мощь противостоит человеческой изобретательности. Судьба будущего человечества зависит от исхода этой схватки.



На то, как Кэмерон устанавливает новые стандарты визуальных эффектов и делает Шварценеггера иконой жанра, и сегодня захватывающе смотреть. «Терминатор» — визуально яркое высказывание о страхах перед технологиями и силе человеческого сопротивления.

