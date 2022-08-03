Терминатор (фильм, 1984) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Терминатор» — эталонный научно-фантастический боевик, переопределивший каноны жанра. Проект Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в роли киборга-убийцы стал культурным феноменом, положив начало одной из самых успешных франшиз в истории кино.
Из постапокалиптического будущего в 1984 год прибывает киборг-терминатор с миссией уничтожить Сару Коннор — будущую мать лидера сопротивления машинам. На защиту женщины отправляется солдат Кайл Риз, единственный знающий о реальной угрозе. Завязывается смертельная игра в кошки-мышки, где технологическая мощь противостоит человеческой изобретательности. Судьба будущего человечества зависит от исхода этой схватки.
На то, как Кэмерон устанавливает новые стандарты визуальных эффектов и делает Шварценеггера иконой жанра, и сегодня захватывающе смотреть. «Терминатор» — визуально яркое высказывание о страхах перед технологиями и силе человеческого сопротивления.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Майкл
Бин
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- Актёр
Пол
Уинфилд
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- РРАктёр
Рик
Россович
- БМАктриса
Бесс
Мотта
- ЭБАктёр
Эрл
Боэн
- ДМАктёр
Дик
Миллер
- ШШАктриса
Шон
Шеппс
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- Сценарист
Гейл
Энн Хёрд
- УУСценарист
Уильям
Уишер мл.
- ДДПродюсер
Джон
Дэйли
- ДГПродюсер
Дерек
Гибсон
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Паперный
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ЛЛАктриса дубляжа
Людмила
Логийко
- ДКХудожник
Джордж
Костильо
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- АГОператор
Адам
Гринберг
- БФКомпозитор
Брэд
Фидель