Терминатор
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Терминатор

Терминатор (фильм, 1984) смотреть онлайн

9.21984, The Terminator
Фантастика, Триллер102 мин18+

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О фильме

Фильм «Терминатор» — эталонный научно-фантастический боевик, переопределивший каноны жанра. Проект Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в роли киборга-убийцы стал культурным феноменом, положив начало одной из самых успешных франшиз в истории кино.

Из постапокалиптического будущего в 1984 год прибывает киборг-терминатор с миссией уничтожить Сару Коннор — будущую мать лидера сопротивления машинам. На защиту женщины отправляется солдат Кайл Риз, единственный знающий о реальной угрозе. Завязывается смертельная игра в кошки-мышки, где технологическая мощь противостоит человеческой изобретательности. Судьба будущего человечества зависит от исхода этой схватки.

На то, как Кэмерон устанавливает новые стандарты визуальных эффектов и делает Шварценеггера иконой жанра, и сегодня захватывающе смотреть. «Терминатор» — визуально яркое высказывание о страхах перед технологиями и силе человеческого сопротивления.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Терминатор»