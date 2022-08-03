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Терминатор

Терминатор (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, The Terminator
Фантастика, Триллер102 мин18+

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О фильме

Лос-Анджелес, 1984 год. Из 2029 года прибывает робот-терминатор Т-800, посланный разыскать и убить Сару Коннор – женщину, которой суждено родить мальчика, способного в будущем победить в масштабной схватке людей и машин. Бороться с Т-800 призван солдат Кайл Риз, который влюбляется в Сару.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Терминатор»