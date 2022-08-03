Терминатор (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, The Terminator
Фантастика, Триллер102 мин18+
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О фильме
Лос-Анджелес, 1984 год. Из 2029 года прибывает робот-терминатор Т-800, посланный разыскать и убить Сару Коннор – женщину, которой суждено родить мальчика, способного в будущем победить в масштабной схватке людей и машин. Бороться с Т-800 призван солдат Кайл Риз, который влюбляется в Сару.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Кэмерон
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- Актёр
Майкл
Бин
- Актриса
Линда
Хэмилтон
- Актёр
Пол
Уинфилд
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- РРАктёр
Рик
Россович
- БМАктриса
Бесс
Мотта
- ЭБАктёр
Эрл
Боэн
- ДМАктёр
Дик
Миллер
- ШШАктриса
Шон
Шеппс
- Сценарист
Джеймс
Кэмерон
- Сценарист
Гейл
Энн Хёрд
- УУСценарист
Уильям
Уишер мл.
- ДДПродюсер
Джон
Дэйли
- ДГПродюсер
Дерек
Гибсон
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Паперный
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ЛЛАктриса дубляжа
Людмила
Логийко
- ДКХудожник
Джордж
Костильо
- МРХудожница
Мария
Ребман Казо
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- АГОператор
Адам
Гринберг
- БФКомпозитор
Брэд
Фидель