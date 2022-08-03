Лос-Анджелес, 1984 год. Из 2029 года прибывает робот-терминатор Т-800, посланный разыскать и убить Сару Коннор – женщину, которой суждено родить мальчика, способного в будущем победить в масштабной схватке людей и машин. Бороться с Т-800 призван солдат Кайл Риз, который влюбляется в Сару.

