Терминал (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
Турист становится заложником обстоятельств в аэропорту чужой страны. Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс в комедийной драме Стивена Спилберга по мотивам реальной истории.
Виктор Наворски отправляется в путешествие в Нью-Йорк. За время перелета на его родине вспыхивает гражданская война, которая приводит к смене власти. Страны, где жил Викор, больше не существует, его виза недействительна, и прибывший гость не имеет права выйти за пределы международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Бюрократическая ошибка вынуждает Виктора жить в терминале до тех пор, пока война в его родной стране не прекратится. Застрявший в аэропорту Наворски вскоре не только находит новых друзей, но и встречает свою любовь.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Кэтрин
Зета-Джонс
- Актёр
Стэнли
Туччи
- ЧМАктёр
Чи
МакБрайд
- Актёр
Диего
Луна
- БШАктёр
Бэрри
Шебака Хенли
- КПАктёр
Кумар
Паллана
- Актриса
Зои
Салдана
- ЭДАктёр
Эдди
Джонс
- ДЧАктёр
Джуд
Чикколелла
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- Сценарист
Эндрю
Никкол
- СДСценарист
Саша
Джерваси
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- Продюсер
Стивен
Спилберг
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Борис
Клюев
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ЭКХудожница
Энн
Калджиэн
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс