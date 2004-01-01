Терминал (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Турист становится заложником обстоятельств в аэропорту чужой страны. Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс в комедийной драме Стивена Спилберга по мотивам реальной истории.



Виктор Наворски отправляется в путешествие в Нью-Йорк. За время перелета на его родине вспыхивает гражданская война, которая приводит к смене власти. Страны, где жил Викор, больше не существует, его виза недействительна, и прибывший гость не имеет права выйти за пределы международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Бюрократическая ошибка вынуждает Виктора жить в терминале до тех пор, пока война в его родной стране не прекратится. Застрявший в аэропорту Наворски вскоре не только находит новых друзей, но и встречает свою любовь.



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