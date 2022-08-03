Wink
Темный мир: Равновесие

Темный мир: Равновесие (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Темный мир: Равновесие
Фэнтези91 мин18+

О фильме

Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их Тени. Работа таких, как мы — доставлять их обратно в Тeмный мир. Надвигается катастрофа, и человечество может оказаться во власти тьмы… И только мы можем сохранить равновесие.

Жанр
Фэнтези
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темный мир: Равновесие»