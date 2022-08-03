Темный мир: Равновесие (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Темный мир: Равновесие
Фэнтези91 мин18+
О фильме
Каждый день они крадут твои силы, твои эмоции, твою любовь. Мы называем их Тени. Работа таких, как мы — доставлять их обратно в Тeмный мир. Надвигается катастрофа, и человечество может оказаться во власти тьмы… И только мы можем сохранить равновесие.
ЖанрФэнтези
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- МПАктриса
Мария
Пирогова
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Макар
Запорожский
- Актриса
Евгения
Брик
- Актёр
Александр
Ратников
- ВААктёр
Владислав
Абашин
- ПСАктёр
Петр
Семак
- АНАктёр
Александр
Никольский
- Актриса
Алиса
Хазанова
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- НКПродюсер
Наталия
Клибанова
- ОБПродюсер
Ольга
Белова
- ТКХудожница
Татьяна
Княжева
- МРХудожник
Максим
Ривака
- АОМонтажёр
Артур
Остролуцкий
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- МЭКомпозитор
Марк
Эрман