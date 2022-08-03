Выжившие подростки обретают суперсилу, чтобы изменить мир. Звезда «Спеши любить» Мэнди Мур в фантастическом экшене от продюсеров «Прибытия» и сериала «Очень странные дела».



Вспышка неизвестного заболевания убила большую часть детей на земле. Те немногие, кто чудом сумел выжить, стали демонстрировать удивительные способности — от телекинеза до пирокинеза. Правительство решает изолировать таких детей от остального населения и отправляют их в специальные лагеря. Одной из заключенных, девушке по имени Руби, удается сбежать. В надежде найти спокойное убежище, вдохновившись ее примером, совершают побег и другие подростки. Однако в лагере быстро узнают о перевороте, и по следам беглецов выдвигается банда вооруженных охотников, которые намереваются вернуть одаренных детей.



Смогут ли подростки научиться управлять сверхспособностями и изменить мир? Ответ ждет вас в антиутопии «Темные отражения» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве можно будет совсем скоро на видеосервисе Wink!

