Темные отражения (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Выжившие подростки обретают суперсилу, чтобы изменить мир. Звезда «Спеши любить» Мэнди Мур в фантастическом экшене от продюсеров «Прибытия» и сериала «Очень странные дела».
Вспышка неизвестного заболевания убила большую часть детей на земле. Те немногие, кто чудом сумел выжить, стали демонстрировать удивительные способности — от телекинеза до пирокинеза. Правительство решает изолировать таких детей от остального населения и отправляют их в специальные лагеря. Одной из заключенных, девушке по имени Руби, удается сбежать. В надежде найти спокойное убежище, вдохновившись ее примером, совершают побег и другие подростки. Однако в лагере быстро узнают о перевороте, и по следам беглецов выдвигается банда вооруженных охотников, которые намереваются вернуть одаренных детей.
Смогут ли подростки научиться управлять сверхспособностями и изменить мир? Ответ ждет вас в антиутопии «Темные отражения» — фильм смотреть онлайн и в хорошем качестве можно будет совсем скоро на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- ДЮРежиссёр
Дженнифер
Ю Нельсон
- Актриса
Амандла
Стенберг
- Актриса
Мэнди
Мур
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Патрик
Гибсон
- СБАктёр
Скайлан
Брукс
- МЧАктриса
Мия
Чех
- ГКАктриса
Гвендолин
Кристи
- УУАктёр
Уэйд
Уильямс
- Актёр
Марк
О’Брайен
- ЧХСценарист
Чад
Ходж
- АБСценарист
Александра
Брекен
- Продюсер
Дэн
Ливайн
- ШЛПродюсер
Шон
Леви
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КГХудожник
Кил
Гукин
- ПДХудожник
Пол
Д. Келли
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- МЛХудожница
Майя
Леви
- МБМонтажёр
Марианн
Брэндон
- Оператор
Крамер
Моргенто
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш