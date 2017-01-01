Темная Башня (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Фэнтези-вестерн «Темная башня» — фильм 2017 года, снятый по мотивам культового цикла романов Стивена Кинга, переносит зрителей в мир, где реальность и миф сплетаются в причудливое полотно.
Юный Джейк Чеймберз, которого мучают странные видения, неожиданно попадает в загадочный Пограничный мир. Там он встречает Роланда Дискейна — последнего Стрелка. Вооруженный двумя револьверами мужчина сражается с таинственным Человеком в Черном, мечтающим уничтожить Темную башню и обрушить все миры. Вместе Джейку и Роланду предстоит пройти сквозь пустыни, мрачные города и пересечь границы измерений, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. На кону стоит не только судьба их миров, но и само время и пространство.
Если вам по душе истории о вечной борьбе добра и зла, вас ждет «Темная башня». Смотреть этот фильм будет интересно как поклонникам творчества Стивена Кинга, так и ценителям талантов Идриса Эльбы и Мэттью Макконахи.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Арсель
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Том
Тейлор
- Актриса
Клаудия
Ким
- Актёр
Фрэн
Кранц
- ЭЛАктриса
Эбби
Ли
- Актёр
Джеки
Эрл Хейли
- КУАктриса
Кэтрин
Уинник
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- МБАктёр
Майкл
Барбиери
- Сценарист
Акива
Голдсман
- Сценарист
Джефф
Пинкнер
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- Сценарист
Николай
Арсель
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- ЧИПродюсер
Черил
Иток
- Продюсер
Акива
Голдсман
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДЕАктёр дубляжа
Данила
Ефремов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ЮБХудожник
Юрий
Бартоли
- ГПХудожник
Гай
Потгитер
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ТСХудожница
Триш
Саммервилл
- РБХудожница
Розмари
Бранденбург
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- РВОператор
Расмус
Видебек
- JXКомпозитор
Junkie
XL