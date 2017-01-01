Темная Башня (фильм, 2017) смотреть онлайн

Фэнтези-вестерн «Темная башня» — фильм 2017 года, снятый по мотивам культового цикла романов Стивена Кинга, переносит зрителей в мир, где реальность и миф сплетаются в причудливое полотно.



Юный Джейк Чеймберз, которого мучают странные видения, неожиданно попадает в загадочный Пограничный мир. Там он встречает Роланда Дискейна — последнего Стрелка. Вооруженный двумя револьверами мужчина сражается с таинственным Человеком в Черном, мечтающим уничтожить Темную башню и обрушить все миры. Вместе Джейку и Роланду предстоит пройти сквозь пустыни, мрачные города и пересечь границы измерений, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу. На кону стоит не только судьба их миров, но и само время и пространство.



Если вам по душе истории о вечной борьбе добра и зла, вас ждет «Темная башня». Смотреть этот фильм будет интересно как поклонникам творчества Стивена Кинга, так и ценителям талантов Идриса Эльбы и Мэттью Макконахи.



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