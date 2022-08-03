Тэмми (фильм, 2014) смотреть онлайн

Тэмми увольняют из ресторана быстрого питания. Возвращаясь домой, она застает своего мужа за романтическим ужином с соседкой. Расстроенная героиня решает поехать в путешествие к Ниагарскому водопаду вместе со своей бабулей. Вскоре выясняется, что Перл большая любительница выпить…

