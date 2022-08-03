Тэмми (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Tammy
Мелодрама, Комедия92 мин18+
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О фильме
Тэмми увольняют из ресторана быстрого питания. Возвращаясь домой, она застает своего мужа за романтическим ужином с соседкой. Расстроенная героиня решает поехать в путешествие к Ниагарскому водопаду вместе со своей бабулей. Вскоре выясняется, что Перл большая любительница выпить…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Бен
Фэлкоун
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- МДАктёр
Марк
Дюпласс
- Актёр
Гэри
Коул
- Актёр
Нат
Факсон
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актриса
Сандра
О
- Сценарист
Мелисса
Маккарти
- Сценарист
Бен
Фэлкоун
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Мелисса
Маккарти
- Продюсер
Адам
Маккей
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- МЭКомпозитор
Майкл
Эндрюс