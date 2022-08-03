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Тэмми

Тэмми (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Tammy
Мелодрама, Комедия92 мин18+

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О фильме

Тэмми увольняют из ресторана быстрого питания. Возвращаясь домой, она застает своего мужа за романтическим ужином с соседкой. Расстроенная героиня решает поехать в путешествие к Ниагарскому водопаду вместе со своей бабулей. Вскоре выясняется, что Перл большая любительница выпить…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тэмми»