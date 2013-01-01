Телеведущий: И снова здравствуйте (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Телеведущий: И снова здравствуйте» – американская комедия про одного ведущего, который после долгого перерыва от съемок вновь возвращается на экран, чтобы доказать всем конкурентам и коллегам, что он лучше всех. Смотрите фильм «Телеведущий: И снова здравствуйте» онлайн бесплатно и б�ез регистрации.
Сюжет фильма разворачивается в 1980-х годах XX века. Главный герой – Рон Бургунди (Уилл Феррелл) – самый популярный телеведущий в Сан-Диего. Вот уже несколько лет он вынужден делить свою славу с напарницей – очаровательной блондинкой и любимицей аудитории Вероникой (Кристина Эпплгейт). Однако вскоре молодые люди женятся и у них получаются отличные совместные эфиры. Но их личное счастье длилось недолго. Вскоре работодатель решает повысить Веронику и предлагает ей продолжить работу в эфире самостоятельно, без Рона. Бургунди в отчаянии и злости, он не может простить супруге такого предательства и уходит из семьи, оставляя жену и ребенка. Рон пытается устроиться на работу и доказать всем, что он лучший.
Судьба улыбается парню, его приглашают на один малоизвестный телеканал ведущим круглосуточных новостей. И Рон соглашается. Он верит в себя и в то, что скоро о нем и об этом телеканале узнают миллионы зрителей. Он предлагает руководству показывать зрителям не скучные факты, а то, что зритель хочет видеть. Рон начинает делать настоящее шоу.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Маккей
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Стив
Карелл
- Актёр
Дэвид
Кокнер
- Актёр
Дилан
Бейкер
- МГАктриса
Миган
Гуд
- Актриса
Кристен
Уиг
- ДНАктёр
Джуда
Нельсон
- Актёр
Джеймс
Марсден
- Сценарист
Уилл
Феррелл
- Сценарист
Адам
Маккей
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Уилл
Феррелл
- Продюсер
Адам
Маккей
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ЭФКомпозитор
Эндрю
Фелтенштейн
- ДНКомпозитор
Джон
Нау