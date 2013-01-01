Телеведущий: И снова здравствуйте (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Телеведущий: И снова здравствуйте» – американская комедия про одного ведущего, который после долгого перерыва от съемок вновь возвращается на экран, чтобы доказать всем конкурентам и коллегам, что он лучше всех. Смотрите фильм «Телеведущий: И снова здравствуйте» онлайн бесплатно и б�ез регистрации.

Сюжет фильма разворачивается в 1980-х годах XX века. Главный герой – Рон Бургунди (Уилл Феррелл) – самый популярный телеведущий в Сан-Диего. Вот уже несколько лет он вынужден делить свою славу с напарницей – очаровательной блондинкой и любимицей аудитории Вероникой (Кристина Эпплгейт). Однако вскоре молодые люди женятся и у них получаются отличные совместные эфиры. Но их личное счастье длилось недолго. Вскоре работодатель решает повысить Веронику и предлагает ей продолжить работу в эфире самостоятельно, без Рона. Бургунди в отчаянии и злости, он не может простить супруге такого предательства и уходит из семьи, оставляя жену и ребенка. Рон пытается устроиться на работу и доказать всем, что он лучший.

Судьба улыбается парню, его приглашают на один малоизвестный телеканал ведущим круглосуточных новостей. И Рон соглашается. Он верит в себя и в то, что скоро о нем и об этом телеканале узнают миллионы зрителей. Он предлагает руководству показывать зрителям не скучные факты, а то, что зритель хочет видеть. Рон начинает делать настоящее шоу.

Смотрите фильм «Телеведущий: И снова здравствуйте» онлайн бесплатно и без регистрации.



Телеведущий: И снова здравствуйте смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.