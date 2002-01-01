Телефонная будка
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Телефонная будка

Телефонная будка (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.42002, Phone Booth
Триллеры, Криминал77 мин18+

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Сюжет

Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеферд становится пленником телефонной будки. Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. «Только положи трубку, и ты – труп», – говорит ему невидимый собеседник.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телефонная будка»

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