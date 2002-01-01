Телефонная будка (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.42002, Phone Booth
Триллеры, Криминал77 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеферд становится пленником телефонной будки. Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимете трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. «Только положи трубку, и ты – труп», – говорит ему невидимый собеседник.
Телефонная будка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Кифер
Сазерленд
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актриса
Рада
Митчелл
- Актриса
Кэти
Холмс
- ПДАктриса
Пола
Джей Паркер
- АЭАктриса
Ариан
Эш
- ТТАктриса
Тиа
Техада
- ДИАктёр
Джон
Инос III
- Актёр
Ричард
Т. Джонс
- ЛКСценарист
Ларри
Коэн
- Продюсер
Джил
Неттер
- Продюсер
Дэвид
Цукер
- ТКПродюсер
Тед
Курдила
- ЭРПродюсер
Элай
Ричбург
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бескаравайный
- Актриса дубляжа
Олеся
Судзиловская
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- МУХудожник
Мартин
Уист
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДДХудожник
Дон
Дайэрс
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс