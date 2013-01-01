Тайное влечение (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.12013, Adore
Драмы106 мин18+
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Сюжет
Лил и Роз — две давние подруги, которые влюбляются в сыновей друг друга. Опасаясь огласки и осуждения, они вынуждены скрывать свои чувства на протяжении нескольких лет. Впрочем, все тайное рано или поздно становится явным.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АФРежиссёр
Анн
Фонтен
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актриса
Робин
Райт
- Актёр
Завьер
Сэмюэл
- ДФАктёр
Джеймс
Фрешвилл
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ДТАктриса
Джессика
Тоуви
- Актриса
Софи
Лоу
- ГСАктёр
Гари
Свит
- ЭСАктриса
Элисон
Стэнден
- ССАктриса
Скай
Сазерленд
- АФСценарист
Анн
Фонтен
- ДЛСценарист
Дорис
Лессинг
- КХСценарист
Кристофер
Хэмптон
- МФПродюсер
Мишель
Феллер
- БГПродюсер
Барбара
Гиббс
- ДБПродюсер
Доминик
Беснеар
- ФБПродюсер
Френсис
Бьеспфлуг
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- СНХудожница
Софи
Нэш
- ДМХудожница
Джоэнна
Мэй Парк
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье
- КБОператор
Кристоф
Бокарн