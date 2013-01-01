Тайное влечение
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Тайное влечение

Тайное влечение (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.12013, Adore
Драмы106 мин18+

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Сюжет

Лил и Роз — две давние подруги, которые влюбляются в сыновей друг друга. Опасаясь огласки и осуждения, они вынуждены скрывать свои чувства на протяжении нескольких лет. Впрочем, все тайное рано или поздно становится явным.

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Информация

Страна
Австралия, Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайное влечение»

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