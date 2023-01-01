Биография

Софи Лоу — актриса, и певица. Родилась в Шеффилде 5 июня 1990 года. Детство и юность Софи прошли в Австралии. В школе она мечтала о карьере модели и даже подписала контракт с агентством, но победила любовь к хореографии, и девушка решила связать свою жизнь с профессиональными танцами. Поступила в сиднейскую школу искусств, где среди прочих дисциплин осваивала актерское мастерство. Впоследствии ей довелось не только блистать на экране, но и писать сценарии, заниматься режиссурой Дебютная роль Софи Лоу привлекла к ней внимание любителей киноискусства — начинающая актриса талантливо отработала в качестве главной героини в короткометражном фильме Kindle. Снялась в фильме «Красивая Кейт», который принес ей несколько почетных номинаций на престижных австралийских конкурсах: «За лучшую роль второго плана», «Лучшая актриса ведущей роли». Исполнила главную роль в фильме «Грузовик-призрак». За исполненную в нем песню актриса была номинирована на премию Screen Music Award 2010. Также в ее фильмографии главная роль в фильме «Подводный капкан».