Тайна в их глазах HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

Привычное течение жизни дружной команды федералов нарушает страшная трагедия: жестоко убита дочь следователя Джесс… Доказательств недостаточно, и подозреваемого приходится отпустить. И вот спустя десятилетие появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки. У правосудия нет сроков давности.

