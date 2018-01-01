Wink
Там, где живут чудовища
Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где живут чудовища»

Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где живут чудовища»

Режиссёры

Спайк Джонс

Spike Jonze
Режиссёр

Актёры

Макс Рекордс

Max Records
АктёрMax
Кэтрин Кинер

Catherine Keener
АктрисаMom
Джеймс Гандольфини

James Gandolfini
АктёрCarol
Лорен Эмброуз

Lauren Ambrose
АктрисаKW
Пол Дано

Paul Dano
АктёрAlexander
Кэтрин О’Хара

Catherine O'Hara
АктрисаJudith
Форест Уитакер

Forest Whitaker
АктёрIra
Крис Купер

Chris Cooper
АктёрDouglas
Пепита Эммерихс

Pepita Emmerichs
Актриса
Майкл Берри мл.

Michael Berry Jr.
АктёрThe Bull

Сценаристы

Спайк Джонс

Spike Jonze
Сценарист
Дэйв Эггерс

Dave Eggers
Сценарист
Морис Сендак

Maurice Sendak
Сценарист

Продюсеры

Брюс Берман

Bruce Berman
Продюсер
Натали Фэррей

Natalie Farrey
Продюсер
Гари Гетцман

Gary Goetzman
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Дахненко

Актёр дубляжа
Наталья Казначеева

Актриса дубляжа
Александр Новиков

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Прохор Чеховской

Актёр дубляжа

Художники

Кэйси Сторм

Casey Storm
Художник
Лиза Томпсон

Lisa Thompson
Художница

Монтажёры

Джеймс Хэйгуд

James Haygood
Монтажёр
Эрик Замбраннен

Eric Zumbrunnen
Монтажёр

Операторы

Лэнс Экорд

Lance Acord
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор
Карен Орзолек

Karen Orzolek
Композитор