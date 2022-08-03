Там, где живут чудовища (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.22009, Where the Wild Things Are
Драма, Семейный96 мин0+
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О фильме
Мальчик убегает из дома ночью после ссоры с мамой и оказывается в близлежащем парке. На рассвете он находит водоем и лодку, садится в нее и к вечеру следующего дня его прибивает к маленькому острову, населенному необычайными существами.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Джонс
- МРАктёр
Макс
Рекордс
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- ЛЭАктриса
Лорен
Эмброуз
- Актёр
Пол
Дано
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Крис
Купер
- ПЭАктриса
Пепита
Эммерихс
- МБАктёр
Майкл
Берри мл.
- Сценарист
Спайк
Джонс
- ДЭСценарист
Дэйв
Эггерс
- МССценарист
Морис
Сендак
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Натали
Фэррей
- Продюсер
Гари
Гетцман
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КСХудожник
Кэйси
Сторм
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Хэйгуд
- ЭЗМонтажёр
Эрик
Замбраннен
- ЛЭОператор
Лэнс
Экорд
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл
- КОКомпозитор
Карен
Орзолек