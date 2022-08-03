Там, где живут чудовища
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Там, где живут чудовища

Там, где живут чудовища (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.22009, Where the Wild Things Are
Драма, Семейный96 мин0+

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О фильме

Мальчик убегает из дома ночью после ссоры с мамой и оказывается в близлежащем парке. На рассвете он находит водоем и лодку, садится в нее и к вечеру следующего дня его прибивает к маленькому острову, населенному необычайными существами.

Страна
США, Германия, Австралия
Жанр
Семейный, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где живут чудовища»