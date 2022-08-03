Таинственная река
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Таинственная река

Таинственная река (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Таинственная река
Триллер, Драма132 мин18+

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О фильме

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин — неразлучные приятели с детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах Бостона. Уже взрослыми судьба сводит их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери Джимми Маркума — Кэтти.

Страна
США, Австралия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таинственная река»