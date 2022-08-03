Таинственная река (фильм, 2003) смотреть онлайн

Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин — неразлучные приятели с детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах Бостона. Уже взрослыми судьба сводит их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери Джимми Маркума — Кэтти.

