Таинственная река (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, Таинственная река
Триллер, Драма132 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джимми Маркум, Дейвид Бойл и Шон Девин — неразлучные приятели с детства. Они вместе играют в хоккей, взрослея на знакомых неспокойных улицах Бостона. Уже взрослыми судьба сводит их вместе перед лицом трагедии: зверского убийства дочери Джимми Маркума — Кэтти.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Клинт
Иствуд
- Актёр
Шон
Пенн
- Актёр
Тим
Роббинс
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- Актриса
Лора
Линни
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ТГАктёр
Том
Гайри
- ЭРАктриса
Эмми
Россам
- СТАктёр
Спенсер
Трит Кларк
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- Продюсер
Роберт
Лоренц
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ДХХудожница
Дебора
Хоппер
- ДКМонтажёр
Джоэл
Кокс
- Оператор
Том
Стерн
- Композитор
Клинт
Иствуд