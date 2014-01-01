Святой Винсент (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, St. Vincent
Драмы, Комедии98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который, переживая развод своих родителей, заводит дружбу с пожилым соседом, пьющим ветераном войны, любящим азартные игры и проституток. И вот этот нелюдимый и далеко не положительный с виду человек становится наставником парнишки.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Актёр
Билл
Мюррей
- ДМАктёр
Джейден
Мартелл
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Крис
О’Дауд
- Актёр
Терренс
Ховард
- ККАктриса
Кимберли
Куинн
- ЛВАктёр
Ленни
Венито
- НКАктёр
Нэйт
Корддри
- ДБАктёр
Дарио
Бароссо
- Продюсер
Питер
Чернин
- ФРПродюсер
Фред
Рус
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ЖЕХудожница
Жасмин
Е. Балу
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро