Святой Винсент (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который, переживая развод своих родителей, заводит дружбу с пожилым соседом, пьющим ветераном войны, любящим азартные игры и проституток. И вот этот нелюдимый и далеко не положительный с виду человек становится наставником парнишки.



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