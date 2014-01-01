Святой Винсент
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Святой Винсент

Святой Винсент (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, St. Vincent
Драмы, Комедии98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который, переживая развод своих родителей, заводит дружбу с пожилым соседом, пьющим ветераном войны, любящим азартные игры и проституток. И вот этот нелюдимый и далеко не положительный с виду человек становится наставником парнишки.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Святой Винсент»

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