Светлячок (фильм, 2021) смотреть онлайн
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Сюжет
«Светлячок» меняет жизни подростков, привыкших к козням и обману. Подростковая драма о взрослении и сложных чувствах.
Старшеклассница Света переезжает из родной деревни в большой город, чтобы учиться в «крутой» школе. Все потому что мама желает любимой дочери самого лучшего, а кроме того, в их родном краю оставаться небезопасно из-за радиации. Так Света попадает в элитную школу, где быстро понимает, какими разными бывают подростки. В старших классах все думают об отношениях и сплетнях, которые пока не волнуют добрую и доверчивую новенькую. Зато сама Света привлекает внимание красавчика Вадима. Но в парня давно влюблена местная заводила Женя — так Света, теперь по прозвищу «Светлячок», становится ее врагом номер один, ведь Женя не привыкла проигрывать.
Какие взлеты и падения ждут Свету в этой новой для нее реальности? Арина Федорова и Анна Глаубе в эмоциональной картине «Светлячок» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мария
Кравченко
- АФАктриса
Арина
Фёдорова
- АГАктёр
Андрей
Грызлов
- Актриса
Анна
Глаубэ
- Актриса
Татьяна
Казючиц
- МПАктёр
Марк
Попов
- ССАктёр
Сергей
Степин
- Актриса
Виталия
Корниенко
- Актриса
Алина
Воскресенская
- Актёр
Сергей
Беляев
- Актриса
Анна
Якунина
- ТМСценарист
Татьяна
Матюшонок
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- ААПродюсер
Андрей
Апостолов
- НХПродюсер
Наталия
Харыбина
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- СКОператор
Сергей
Комаров
- Композитор
Константин
Познеков
- ЕВКомпозитор
Евгений
Войтенко
- ПККомпозитор
Павел
Корсун