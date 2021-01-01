Светлячок (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

«Светлячок» меняет жизни подростков, привыкших к козням и обману. Подростковая драма о взрослении и сложных чувствах.



Старшеклассница Света переезжает из родной деревни в большой город, чтобы учиться в «крутой» школе. Все потому что мама желает любимой дочери самого лучшего, а кроме того, в их родном краю оставаться небезопасно из-за радиации. Так Света попадает в элитную школу, где быстро понимает, какими разными бывают подростки. В старших классах все думают об отношениях и сплетнях, которые пока не волнуют добрую и доверчивую новенькую. Зато сама Света привлекает внимание красавчика Вадима. Но в парня давно влюблена местная заводила Женя — так Света, теперь по прозвищу «Светлячок», становится ее врагом номер один, ведь Женя не привыкла проигрывать.



Какие взлеты и падения ждут Свету в этой новой для нее реальности? Арина Федорова и Анна Глаубе в эмоциональной картине «Светлячок» — фильм 2021 года смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.



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