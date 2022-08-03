Свадебная вечеринка (фильм, 2003) смотреть онлайн

Крутой агент ЦРУ во время секретной операции узнает, что его сын повзрослел и решил жениться. Он бросает все и летит на встречу с новыми родственниками. С этого момента жизнь мирного врача - отца невесты превращается в шпионский боевик: международные террористы и колумбийские контрабандисты, роковые красотки и большие-большие деньги, автомобильные погони и гонки на воде, свист пуль и визг тормозов... Ничто не может остановить папаш, когда свадьба их детей под угрозой!

