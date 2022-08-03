Свадебная вечеринка (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.52003, The In-Laws
Боевик, Триллер93 мин18+
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О фильме
Крутой агент ЦРУ во время секретной операции узнает, что его сын повзрослел и решил жениться. Он бросает все и летит на встречу с новыми родственниками. С этого момента жизнь мирного врача - отца невесты превращается в шпионский боевик: международные террористы и колумбийские контрабандисты, роковые красотки и большие-большие деньги, автомобильные погони и гонки на воде, свист пуль и визг тормозов... Ничто не может остановить папаш, когда свадьба их детей под угрозой!
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЭФРежиссёр
Эндрю
Флеминг
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актёр
Альберт
Брукс
- Актриса
Робин
Танни
- ДСАктёр
Дэвид
Суше
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Линдсей
Слоун
- МРАктриса
Мария
Рикосса
- Актриса
Кэндис
Берген
- АРАктёр
А.
Расселл Эндрюс
- МБАктёр
Майкл
Боднар
- Сценарист
Эндрю
Бергман
- НМСценарист
Нат
Молдин
- ЭССценарист
Эд
Соломон
- ДЭПродюсер
Джордж
Эдди
- БГПродюсер
Билл
Гербер
- Продюсер
Эли
Самаха
- ДСПродюсер
Джоэль
Саймон
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Феоктистов
- ДЭХудожница
Дебора
Эвертон
- АГОператор
Александр
Грушинский
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн