Свадебная вечеринка
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Свадебная вечеринка

Свадебная вечеринка (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.52003, The In-Laws
Боевик, Триллер93 мин18+

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О фильме

Крутой агент ЦРУ во время секретной операции узнает, что его сын повзрослел и решил жениться. Он бросает все и летит на встречу с новыми родственниками. С этого момента жизнь мирного врача - отца невесты превращается в шпионский боевик: международные террористы и колумбийские контрабандисты, роковые красотки и большие-большие деньги, автомобильные погони и гонки на воде, свист пуль и визг тормозов... Ничто не может остановить папаш, когда свадьба их детей под угрозой!

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Комедия, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свадебная вечеринка»