SuperПерцы (фильм, 2007) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Седьмой пациент» — хоррор-альманах о жестоком и циничном психиатре, который решает провести собственное расследование внутри клиники для душевнобольных. Каждая короткая новелла раскрывает прошлое одного из пациентов.
Доктор Дэниел Маркус приезжает в закрытую психиатрическую больницу, чтобы провести интервью с шестью особенными пациентами. Он уверен, что их рассказы о сверхъестественных ужасах — не более чем симптомы тяжелых расстройств. Но со временем становится ясно: совпадений слишком уж много, а некоторые события невозможно объяснить логикой. Но есть еще один — седьмой — пациент, история которого объединяет все предыдущие. Главное — пообщаться с ним.
«Седьмой пациент» — фильм 2016 года, который понравится ценителям сборников страшных историй. Каждая новелла добавляет напряжения, а финал наверняка вас удивит.
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Грег
Моттола
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Майкл
Сера
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актёр
Сет
Роген
- ММАктриса
Марта
МакАйзек
- Актриса
Эмма
Стоун
- АБАктриса
Авива
Бауманн
- ДЛАктёр
Джо
Ло Трульо
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- Сценарист
Сет
Роген
- Сценарист
Эван
Голдберг
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ШРПродюсер
Шона
Робертсон
- Продюсер
Эван
Голдберг
- Продюсер
Сет
Роген
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- ИКАктёр дубляжа
Игорь
Качанов
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Бурнышев
- РХАктёр дубляжа
Руслан
Хайнак
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Бржезовская
- ДСХудожник
Джералд
Салливан
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- УКМонтажёр
Уильям
Керр
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- ЛУКомпозитор
Лайл
Уоркмэн