SuperПерцы (фильм, 2007) смотреть онлайн

Фильм «Седьмой пациент» — хоррор-альманах о жестоком и циничном психиатре, который решает провести собственное расследование внутри клиники для душевнобольных. Каждая короткая новелла раскрывает прошлое одного из пациентов.



Доктор Дэниел Маркус приезжает в закрытую психиатрическую больницу, чтобы провести интервью с шестью особенными пациентами. Он уверен, что их рассказы о сверхъестественных ужасах — не более чем симптомы тяжелых расстройств. Но со временем становится ясно: совпадений слишком уж много, а некоторые события невозможно объяснить логикой. Но есть еще один — седьмой — пациент, история которого объединяет все предыдущие. Главное — пообщаться с ним.



«Седьмой пациент» — фильм 2016 года, который понравится ценителям сборников страшных историй. Каждая новелла добавляет напряжения, а финал наверняка вас удивит.

