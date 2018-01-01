Wink
Фильмы
SuperПерцы
Актёры и съёмочная группа фильма «SuperПерцы»

Актёры и съёмочная группа фильма «SuperПерцы»

Режиссёры

Грег Моттола

Грег Моттола

Greg Mottola
Режиссёр

Актёры

Джона Хилл

Джона Хилл

Jonah Hill
АктёрSeth
Майкл Сера

Майкл Сера

Michael Cera
АктёрEvan
Кристофер Минц-Плассе

Кристофер Минц-Плассе

Christopher Mintz-Plasse
АктёрFogell
Билл Хейдер

Билл Хейдер

Bill Hader
АктёрOfficer Slater
Сет Роген

Сет Роген

Seth Rogen
АктёрOfficer Michaels
Марта МакАйзек

Марта МакАйзек

Martha MacIsaac
АктрисаBecca
Эмма Стоун

Эмма Стоун

Emma Stone
АктрисаJules
Авива Бауманн

Авива Бауманн

Aviva Baumann
АктрисаNicola (в титрах: Aviva)
Джо Ло Трульо

Джо Ло Трульо

Joe Lo Truglio
АктёрFrancis the Driver
Кевин Корригэн

Кевин Корригэн

Kevin Corrigan
АктёрMark

Сценаристы

Сет Роген

Сет Роген

Seth Rogen
Сценарист
Эван Голдберг

Эван Голдберг

Evan Goldberg
Сценарист

Продюсеры

Джадд Апатоу

Джадд Апатоу

Judd Apatow
Продюсер
Шона Робертсон

Шона Робертсон

Shauna Robertson
Продюсер
Эван Голдберг

Эван Голдберг

Evan Goldberg
Продюсер
Сет Роген

Сет Роген

Seth Rogen
Продюсер

Актёры дубляжа

Роман Бурлаков

Роман Бурлаков

Актёр дубляжа
Игорь Качанов

Игорь Качанов

Актёр дубляжа
Игорь Бурнышев

Игорь Бурнышев

Актёр дубляжа
Руслан Хайнак

Руслан Хайнак

Актёр дубляжа
Ксения Бржезовская

Ксения Бржезовская

Актриса дубляжа

Художники

Джералд Салливан

Джералд Салливан

Gerald Sullivan
Художник
Дебра МакГуайр

Дебра МакГуайр

Debra McGuire
Художница
Боб Кенсинджер

Боб Кенсинджер

Bob Kensinger
Художник

Монтажёры

Уильям Керр

Уильям Керр

William Kerr
Монтажёр

Операторы

Расс Т. Олсоубрук

Расс Т. Олсоубрук

Russ T. Alsobrook
Оператор

Композиторы

Лайл Уоркмэн

Лайл Уоркмэн

Lyle Workman
Композитор