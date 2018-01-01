Wink
Стюарт Литтл (qa)
Актёры и съёмочная группа фильма «Стюарт Литтл (qa)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Стюарт Литтл (qa)»

Режиссёры

Роб Минкофф

Rob Minkoff
Режиссёр

Актёры

Майкл Дж. Фокс

Michael J. Fox
АктёрStuart Little
Джина Дэвис

Geena Davis
АктрисаMrs. Little
Хью Лори

Hugh Laurie
АктёрMr. Little
Джонатан Липники

Jonathan Lipnicki
АктёрGeorge Little
Нэйтан Лейн

Nathan Lane
АктёрSnowbell
Чазз Пальминтери

Chazz Palminteri
АктёрSmokey
Стив Зан

Steve Zahn
АктёрMonty
Джим Дуган

Jim Doughan
Актёр
Дэвид Алан Грир

David Alan Grier
АктёрRed
Бруно Кёрби

Bruno Kirby
АктёрMr. Stout

Сценаристы

М. Найт Шьямалан

M. Night Shyamalan
Сценарист
Грег Брукер

Greg Brooker
Сценарист
Элвин Брукс Уайт

Elwyn Brooks White
Сценарист

Продюсеры

Дуглас Уик

Douglas Wick
Продюсер
Джейсон Кларк

Jason Clark
Продюсер
Брайан Э. Франкиш

Brian E. Frankish
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куликович

Актёр дубляжа
Лариса Луппиан

Актриса дубляжа
Валерий Кухарешин

Актёр дубляжа
Игорь Семенов

Актёр дубляжа
Сергей Паршин

Актёр дубляжа

Художники

Джозеф А. Порро

Joseph A. Porro
Художник
Клэй А. Гриффит

Clay A. Griffith
Художник

Монтажёры

Том Финэн

Tom Finan
Монтажёр

Операторы

Гильермо Наварро

Guillermo Navarro
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор