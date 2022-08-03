Стриптиз
Wink
Фильмы
Стриптиз

Стриптиз (фильм, 1996) смотреть онлайн

9.01996, Striptease
Триллер, Криминал112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эрин Гран — женщина, которая танцует стриптиз, чтобы решить серьезную финансовую проблему. Ее жизнь становится еще сложнее после того, как сластолюбивый конгрессмен теряет из-за нее голову.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стриптиз»