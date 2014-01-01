Стражи Галактики
Wink
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Стражи Галактики
9.52014, Guardians of the Galaxy
Фантастика, Боевики116 мин12+

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Стражи Галактики (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стражи Галактики»

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