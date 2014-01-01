Стражи Галактики (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Питеру Квиллу попадает в руки таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической о�хоты, где жертва — он сам.



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