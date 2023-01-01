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Страна Оз (режиссерская версия)
Актёры и съёмочная группа фильма «Страна Оз (режиссерская версия)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна Оз (режиссерская версия)»

Режиссёры

Василий Сигарев

Василий Сигарев

Режиссёр

Актёры

Яна Троянова

Яна Троянова

АктрисаЛенка Шабадинова
Гоша Куценко

Гоша Куценко

АктёрРоман
Андрей Ильенков

Андрей Ильенков

АктёрАндрей
Александр Баширов

Александр Баширов

АктёрДюк
Евгений Цыганов

Евгений Цыганов

Актёрводитель под бутиратом
Владимир Симонов

Владимир Симонов

Актёрбард
Инна Чурикова

Инна Чурикова

Актрисамать Диванных воинов
Светлана Камынина

Светлана Камынина

Актрисажена барда
Юлия Снигирь

Юлия Снигирь

АктрисаФифа
Алиса Хазанова

Алиса Хазанова

Актрисаснегурочка #1

Сценаристы

Василий Сигарев

Василий Сигарев

Сценарист
Андрей Ильенков

Андрей Ильенков

Сценарист

Продюсеры

Софико Кикнавелидзе

Софико Кикнавелидзе

Продюсер
Дмитрий Улюкаев

Дмитрий Улюкаев

Продюсер

Художники

Надежда Васильева

Надежда Васильева

Художница

Монтажёры

Даша Данилова

Даша Данилова

Монтажёр

Операторы

Дмитрий Улюкаев

Дмитрий Улюкаев

Оператор

Композиторы

Руслан Лукьянов

Руслан Лукьянов

Композитор