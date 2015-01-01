Страна Оз (режиссерская версия)
Wink
Фильмы
Страна Оз (режиссерская версия)

Страна Оз (режиссерская версия) (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Страна Оз (режиссерская версия)
Комедии95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная. Пока жители Екатеринбурга готовятся к празднику, Ленка Шабадинова спешит до боя курантов принять смену в киоске на улице Торфорезов. Но она даже не подозревает, что новогодняя ночь приготовила для нее свой безумный сценарий.

Страна Оз (режиссерская версия) смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Страна Оз (режиссерская версия)»

Всё