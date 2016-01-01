Стартрек: Бесконечность
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Стартрек: Бесконечность

Стартрек: Бесконечность (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, Star Trek Beyond
Фантастика, Боевики117 мин12+

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Сюжет

Третья часть киноэпопеи о приключениях капитана Кирка и его команды.

Продолжение космической саги порадует захватывающим экшеном, в чем легко убедиться, если «Стартрек. Бесконечность» смотреть онлайн в хорошем качестве.

Действие фильма «Стартрек. Бесконечность» (2016) разворачивается спустя два с половиной года после событий последней части. Экипаж корабля «Энтерпрайз» получает задание спасти терпящий бедствие звездолет, но внезапно подвергается нападению воинственных пришельцев. Герои оказываются в заложниках у злодея, который хочет развязать галактическую войну. Помочь им может только инопланетный повстанец…
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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Стартрек: Бесконечность»

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