Стартрек: Бесконечность (фильм, 2016) смотреть онлайн

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Третья часть киноэпопеи о приключениях капитана Кирка и его команды.



Продолжение космической саги порадует захватывающим экшеном, в чем легко убедиться, если «Стартрек. Бесконечность» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Действие фильма «Стартрек. Бесконечность» (2016) разворачивается спустя два с половиной года после событий последней части. Экипаж корабля «Энтерпрайз» получает задание спасти терпящий бедствие звездолет, но внезапно подвергается нападению воинственных пришельцев. Герои оказываются в заложниках у злодея, который хочет развязать галактическую войну. Помочь им может только инопланетный повстанец…

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