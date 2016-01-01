Стартрек: Бесконечность (фильм, 2016) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Третья часть киноэпопеи о приключениях капитана Кирка и его команды.
Продолжение космической саги порадует захватывающим экшеном, в чем легко убедиться, если «Стартрек. Бесконечность» смотреть онлайн в хорошем качестве.
Действие фильма «Стартрек. Бесконечность» (2016) разворачивается спустя два с половиной года после событий последней части. Экипаж корабля «Энтерпрайз» получает задание спасти терпящий бедствие звездолет, но внезапно подвергается нападению воинственных пришельцев. Герои оказываются в заложниках у злодея, который хочет развязать галактическую войну. Помочь им может только инопланетный повстанец…
Удастся ли Джеймсу Кирку вновь спасти всех и вся? Спешите «Стартрек. Бесконечность» (2016) смотреть онлайн, чтобы узнать!
Стартрек: Бесконечность смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джастин
Лин
- Актёр
Крис
Пайн
- ЗКАктёр
Закари
Куинто
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Карл
Урбан
- Актриса
Зои
Салдана
- Актёр
Джон
Чо
- Актёр
Антон
Ельчин
- Актёр
Идрис
Эльба
- Актриса
София
Бутелла
- ДТАктёр
Джо
Таслим
- Сценарист
Саймон
Пегг
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- Сценарист
Роберто
Орси
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- ДЛПродюсер
Джастин
Лин
- Продюсер
Роберто
Орси
- ЛВПродюсер
Линдси
Вебер
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- ССМонтажёр
Стивен
Спранг
- СФОператор
Стивен
Ф. Уиндон
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино