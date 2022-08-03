Список Шиндлера
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Список Шиндлера (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.71993, Schindler's List
Драма, Военный187 мин18+

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О фильме

В 1939 году бизнесмен Оскар Шиндлер приезжает в Краков с целью открыть производство эмалированных товаров. Ему удается наладить отношения с нацистской верхушкой и привлечь на работу евреев из гетто. Когда перед его рабочими возникает угроза концлагеря, Шиндлер решает спасти их любой ценой.

Страна
США
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
187 мин / 03:07

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Список Шиндлера»