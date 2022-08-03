Список Шиндлера (фильм, 1993) смотреть онлайн

В 1939 году бизнесмен Оскар Шиндлер приезжает в Краков с целью открыть производство эмалированных товаров. Ему удается наладить отношения с нацистской верхушкой и привлечь на работу евреев из гетто. Когда перед его рабочими возникает угроза концлагеря, Шиндлер решает спасти их любой ценой.

