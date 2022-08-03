Список Шиндлера (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.71993, Schindler's List
Драма, Военный187 мин18+
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О фильме
В 1939 году бизнесмен Оскар Шиндлер приезжает в Краков с целью открыть производство эмалированных товаров. Ему удается наладить отношения с нацистской верхушкой и привлечь на работу евреев из гетто. Когда перед его рабочими возникает угроза концлагеря, Шиндлер решает спасти их любой ценой.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время187 мин / 03:07
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
9.0 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актёр
Рэйф
Файнс
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- ЙСАктёр
Йонатан
Сэгаль
- МГАктриса
Малгоша
Гебель
- ШЛАктёр
Шмуэль
Леви
- Актёр
Марк
Иванир
- БМАктриса
Беатриче
Макола
- Сценарист
Стивен
Зеллиан
- ТКСценарист
Томас
Кенилли
- ИГПродюсер
Ирвинг
Гловин
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- БЛПродюсер
Бранко
Лустиг
- ДРПродюсер
Джералд
Р. Молен
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ИААктриса дубляжа
Ирина
Акулова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ЯКОператор
Януш
Камински
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс