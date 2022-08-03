Список контактов (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.02008, Deception
Триллер, Криминал102 мин18+
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О фильме
Джонатан МакУори не живeт — у него нет девушки, нет семьи, друзей, и лишь карьера движет им. Однажды засидевшись допоздна в офисе, он знакомится с харизматичным и бойким молодым адвокатом Уайттом Босом. Они быстро находят общий язык, и вот Джонатан уже в ночном клубе в окружении сногсшибательных девушек, и Уайатт представляет ему «С» — женщину, о которой Джонатан ранее не смел и мечтать.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- МЛРежиссёр
Марсель
Лангенеггер
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Хью
Джекман
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- ЛГАктриса
Лиза
Гей Хэмилтон
- Актёр
Пол
Спаркс
- Актриса
Наташа
Хенстридж
- Актриса
Мэгги
Кью
- ЛКАктриса
Линн
Коэн
- МГАктёр
Малкольм
Гудвин
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- Продюсер
Робби
Бреннер
- КРПродюсер
Кристофер
Робертс
- Продюсер
Хью
Джекман
- ДППродюсер
Джон
Палермо
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- СГХудожница
Сью
Ганди
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- КВМонтажёр
Кристиан
Вагнер
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- Композитор
Рамин
Джавади