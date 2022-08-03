Советник
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Советник

Советник (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.72013, The Counselor
Триллер, Приключения112 мин18+

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О фильме

Успешный адвокат, стоящий практически на вершине успеха и на пороге собственной свадьбы, из любопытства и, конечно, ради денег соглашается на предложение своего давнего знакомого перевезти из Мексики в США партию кокаина стоимостью 20 млн. долл.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Советник»